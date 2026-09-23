В Рязанской области поймали пьяного водителя

Всего за сутки на дорогах региона выявили 247 нарушений правил дорожного движения, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, еще один сел за руль пьяным повторно.

В Рязанской области поймали пьяного водителя. Об этом сообщает региональное УМВД.

Всего за сутки на дорогах региона выявили 247 нарушений правил дорожного движения, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, еще один сел за руль пьяным повторно.