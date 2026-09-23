В Рязанской области объявили поиски пропавшего в июле мужчины
Местонахождение Николая Елисеева неизвестно с 3 июля 2026 года. Приметы: рост — 170 см, плотного телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — серо-голубые. Был одет: рубашка в мелкую желто-коричневую клетку, синие штаны, черные галоши. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.
В деревне Чибезы Милославского района пропал 63-летний Николай Елисеев. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение Николая Елисеева неизвестно с 3 июля 2026 года.
Приметы: рост — 170 см, плотного телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — серо-голубые.
Был одет: рубашка в мелкую желто-коричневую клетку, синие штаны, черные галоши.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112;