В Рязанской области объявили поиски пропавшего в июле мужчины

Местонахождение Николая Елисеева неизвестно с 3 июля 2026 года. Приметы: рост — 170 см, плотного телосложения, волосы — русые с проседью, глаза — серо-голубые. Был одет: рубашка в мелкую желто-коричневую клетку, синие штаны, черные галоши. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.