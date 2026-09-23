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В Рязани стартовали «Дни международного бизнеса»
23 сентября в Рязани дал старт IX Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» — самое масштабное международное событие региона в сфере экономики. Об этом проинформировала заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

23 сентября в Рязани дал старт IX Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» — самое масштабное международное событие региона в сфере экономики. Об этом проинформировала заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

В форуме примут участие свыше 300 делегатов: представители бизнес‑сообщества Рязанской области и зарубежных стран, сотрудники органов исполнительной власти и институтов поддержки предпринимательства, а также участники международных организаций и сообществ. Среди приглашённых гостей в текущем году — делегации из Беларуси, Китая, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Индонезии и Малайзии.

В первый день мероприятия прошла биржа контактов с компаниями из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Туркменистана, Вьетнама, Индонезии и Малайзии. В переговорах участвовали примерно 40 предприятий из Рязани и 19 иностранных компаний, заинтересованных в налаживании сотрудничества.

«Рязанский бизнес был представлен производителями двух ведущих экспортных отраслей — строительной и пищевой промышленности. Формат биржи контактов позволил участникам с обеих сторон получить развёрнутую информацию о предлагаемых товарах и услугах, выстроить личные связи и ускорить процесс подписания соглашений», — отметила Юлия Швакова.

Тем же днём в рамках федерального партпроекта «Предпринимательство» состоялась первая страновая секция форума, посвящённая торговым отношениям со странами Средней Азии. Юлия Швакова подчеркнула: «Этот регион — один из наиболее перспективных для наращивания объёмов экспорта, однако порядок поставок имеет ряд особенностей, которые важно изучить для успешного выхода на среднеазиатские рынки».

На секции эксперты осветили доступные для рязанских предприятий экспортные ниши на рынке стран Средней Азии, разобрали нюансы оформления документации и упаковки продукции, а также разъяснили правила расчётов с зарубежными партнёрами. Амридин Зарипов, представитель компании «Себистон», поделился сведениями о развитии строительной отрасли в Таджикистане, а специалисты рязанской компании «Агромарт» представили собственный опыт взаимодействия с предприятиями Средней Азии.