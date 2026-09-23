В Минобороны сообщили об ударах по дата-центрам на Украине

Российские военные нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в Киеве были поражены дата-центры «New-Telco» и «Юнайтед ДС». В Минобороны заявили, что объекты использовались для обмена и обработки данных, а также обеспечения связи украинских спецслужб. Кроме того, удары пришлись по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевке.

Российские военные нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Киеве были поражены дата-центры «New-Telco» и «Юнайтед ДС». В Минобороны заявили, что объекты использовались для обмена и обработки данных, а также обеспечения связи украинских спецслужб.

Кроме того, удары пришлись по двум логистическим центрам в Одессе и Ильичевке. По информации российского ведомства, там хранили и распределяли военные грузы, поступающие на Украину из европейских стран.

В Минобороны уточнили, что удары нанесли беспилотными летательными аппаратами.