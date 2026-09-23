В Кальном произошло ДТП
В Рязани в микрорайоне Кальное произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Авария произошла на перекрестке улицы Новой и Касимовского шоссе. По предварительной информации, в ДТП участвовал автобус. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших уточняются.
В Рязани в микрорайоне Кальное произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на перекрестке улицы Новой и Касимовского шоссе.
По предварительной информации, в ДТП участвовал автобус. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших уточняются.