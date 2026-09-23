В четырех районах Рязанской области онкологи провели выездные приемы

Специалисты Рязанского областного онкологического диспансера провели выездные приемы жителей Касимовского, Клепиковского, Сасовского и Шацкого районов. Консультации получили около 40 человек с подозрением на злокачественные новообразования молочных желез, кожи и органов женской репродуктивной системы. Некоторым пациентам для уточнения диагноза провели биопсию выявленных образований.

Специалисты Рязанского областного онкологического диспансера провели выездные приемы жителей Касимовского, Клепиковского, Сасовского и Шацкого районов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Консультации получили около 40 человек с подозрением на злокачественные новообразования молочных желез, кожи и органов женской репродуктивной системы. Некоторым пациентам для уточнения диагноза провели биопсию выявленных образований.

Жителей, которым требуется дополнительное обследование или лечение, записали на прием в региональный онкологический центр.

Следующий выезд онкологов запланирован на 29 сентября. Специалисты проведут прием жителей Ряжского и Скопинского районов.

Фото: Областной клинический онкологический диспансер.