В четырех районах Рязанской области онкологи провели выездные приемы
Специалисты Рязанского областного онкологического диспансера провели выездные приемы жителей Касимовского, Клепиковского, Сасовского и Шацкого районов. Консультации получили около 40 человек с подозрением на злокачественные новообразования молочных желез, кожи и органов женской репродуктивной системы. Некоторым пациентам для уточнения диагноза провели биопсию выявленных образований.
Специалисты Рязанского областного онкологического диспансера провели выездные приемы жителей Касимовского, Клепиковского, Сасовского и Шацкого районов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Консультации получили около 40 человек с подозрением на злокачественные новообразования молочных желез, кожи и органов женской репродуктивной системы. Некоторым пациентам для уточнения диагноза провели биопсию выявленных образований.
Жителей, которым требуется дополнительное обследование или лечение, записали на прием в региональный онкологический центр.
Следующий выезд онкологов запланирован на 29 сентября. Специалисты проведут прием жителей Ряжского и Скопинского районов.
Фото: Областной клинический онкологический диспансер.