В центре Рязани мотоциклист попал в ДТП

ДТП случилось днем 22 сентября вблизи дома № 15 по улице Горького. Мотоциклист врезался в автомобиль «Митсубиси» под управлением 39-летнего рязанца. 29-летнего мотоциклиста госпитализировали после аварии. Выяснилось, что он не имел права на управление транспортным средством. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.