Улицу Совхозную в Рязани отремонтируют в 2027 году

Рязанец заявил, что около дома № 24 по улице Совхозной дорога уже «много лет» грунтовая. «Ремонт дороги по улице Совхозной планируем провести в 2027 году», — ответили в мэрии.

Улицу Совхозную в Рязани отремонтируют в 2027 году. Об этом сообщили в горадминистрации в соцсетях.

Рязанец заявил, что около дома № 24 по улице Совхозной дорога уже «много лет» грунтовая.

«Ремонт дороги по улице Совхозной планируем провести в 2027 году», — ответили в мэрии.

Скриншот из «Google Карт» взят из соцсетей.