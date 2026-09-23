Улицу Совхозную в Рязани отремонтируют в 2027 году
Рязанец заявил, что около дома № 24 по улице Совхозной дорога уже «много лет» грунтовая. «Ремонт дороги по улице Совхозной планируем провести в 2027 году», — ответили в мэрии.
Улицу Совхозную в Рязани отремонтируют в 2027 году. Об этом сообщили в горадминистрации в соцсетях.
Рязанец заявил, что около дома № 24 по улице Совхозной дорога уже «много лет» грунтовая.
«Ремонт дороги по улице Совхозной планируем провести в 2027 году», — ответили в мэрии.
Скриншот из «Google Карт» взят из соцсетей.