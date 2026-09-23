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Ученые разработали прототип вакцины для лечения рака легкого
Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН разработали прототип персонализированной мРНК-вакцины для лечения немелкоклеточного рака легкого. Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии Марина Патышева. Препарат создают индивидуально для каждого пациента. Сначала специалисты определяют уникальные мутации опухоли — неоантигены, после чего создают мРНК с инструкциями для их воспроизведения. Попадая в клетки, препарат должен помочь иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН разработали прототип персонализированной мРНК-вакцины для лечения немелкоклеточного рака легкого. Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник лаборатории биологии опухолевой прогрессии Марина Патышева.

Препарат создают индивидуально для каждого пациента. Сначала специалисты определяют уникальные мутации опухоли — неоантигены, после чего создают мРНК с инструкциями для их воспроизведения. Попадая в клетки, препарат должен помочь иммунной системе распознавать и атаковать раковые клетки.

По словам Патышевой, ученые уже получили прототипы вакцины для пациентов. Сейчас препарат тестируют на культурах клеток и животных. До начала клинических исследований ученым предстоит подтвердить его эффективность и безопасность.

В качестве системы доставки вакцины рассматривают липидные частицы, которые смогут переносить препарат к опухоли, а также струйную инжекцию.

Немелкоклеточный рак легкого составляет около 85% всех случаев рака легкого. Одной из проблем лечения остается позднее выявление заболевания и большое разнообразие мутаций опухолей, из-за чего подобрать терапию бывает сложно.