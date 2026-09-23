У «Круиза» в Рязани сбили мужчину
По словам очевидцев, ДТП произошло 22 сентября. Отмечается, что мужчину сбил автомобиль Lada. Вокруг пострадавшего столпились прохожие. На месте заметили машину реанимации. Официальная информация уточняется.
У ТЦ «Круиз» в Рязани сбили мужчину. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло 22 сентября. Отмечается, что мужчину сбил автомобиль Lada. Вокруг пострадавшего столпились прохожие.
На месте заметили машину реанимации.
Официальная информация уточняется.
Видео: соцсети.