У «Круиза» в Рязани сбили мужчину

По словам очевидцев, ДТП произошло 22 сентября. Отмечается, что мужчину сбил автомобиль Lada. Вокруг пострадавшего столпились прохожие. На месте заметили машину реанимации. Официальная информация уточняется.