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Техносбор могут уменьшить для некоторых смартфонов и ноутбуков на 33%
Для смартфонов и ноутбуков технологический сбор может оказаться на 33% ниже базовой ставки, если сведения об устройствах есть в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. Об этом «Ъ» рассказали три источника, знакомых с обсуждением деталей сбора. Размер платежа планируют рассчитывать с применением коэффициента, учитывающего товарный знак и модель продукции. Если устройства не будет в соответствующей ГИС, сбор окажется на 33% выше базовой ставки. Такой подход, считают источники, должен стимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектроники.

Для смартфонов и ноутбуков технологический сбор может оказаться на 33% ниже базовой ставки, если сведения об устройствах есть в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. Об этом «Ъ» рассказали три источника, знакомых с обсуждением деталей сбора.

Размер платежа планируют рассчитывать с применением коэффициента, учитывающего товарный знак и модель продукции. Если устройства не будет в соответствующей ГИС, сбор окажется на 33% выше базовой ставки. Такой подход, считают источники, должен стимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектроники.

С 1 мая 2026 года в России действует обязательная маркировка радиоэлектроники. Она распространяется на смартфоны и ноутбуки, а также на розетки, печатные платы и реле.

Базовую ставку устанавливает Минпромторг. Она рассчитана на основе медианной средней таможенной стоимости товаров, импортированных в 2025 году, с учетом целевой инфляции в 4%. При расчете сбора с применением коэффициентов итоговую сумму будут округлять до целого числа.

Потенциальные поступления в бюджет от технологического сбора оцениваются в 136 млрд руб. за шесть лет.