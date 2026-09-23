Суд признал муниципальной собственностью четыре квартиры в Кораблинском округе

Суд признал право муниципальной собственности на четыре квартиры в Кораблинском округе. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области. Иск подал прокурор района после проверки. Установлено, что собственники квартир в многоквартирных домах умерли, а наследники не вступили в права наследования в установленный законом срок. В таких случаях имущество должно переходить муниципалитету. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения поставили на контроль.

Суд признал право муниципальной собственности на четыре квартиры в Кораблинском округе. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

Иск подал прокурор района после проверки.

Установлено, что собственники квартир в многоквартирных домах умерли, а наследники не вступили в права наследования в установленный законом срок. В таких случаях имущество должно переходить муниципалитету.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения поставили на контроль.