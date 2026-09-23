Суд обязал водоканал очистить водозаборные сооружения в Рязанской области

Рязанский районный суд обязал МКП «Старожилово-Водоканал» очистить шахтный колодец в деревне Епихино и продезинфицировать водозаборные сооружения. На выполнение работ предприятию отвели три месяца. Прокуратура Старожиловского района установила, что в 2025 году и в истекший период 2026 года колодец не чистили, а водозаборные сооружения не дезинфицировали. Также не проводились промывка и контроль качества и безопасности питьевой воды. Прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Он указал, что нарушения санитарных требований могут привести к ухудшению качества воды и создать угрозу здоровью людей. Суд удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу 22 сентября 2026 года.

Рязанский районный суд обязал МКП «Старожилово-Водоканал» очистить шахтный колодец в деревне Епихино и продезинфицировать водозаборные сооружения. Как рассказали в пресс-службе суда, на выполнение работ предприятию отвели три месяца.

Прокуратура Старожиловского района установила, что в 2025 году и в истекший период 2026 года колодец не чистили, а водозаборные сооружения не дезинфицировали. Также не проводились промывка и контроль качества и безопасности питьевой воды.

Прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Он указал, что нарушения санитарных требований могут привести к ухудшению качества воды и создать угрозу здоровью людей.

Суд рассмотрел дело 19 августа и удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу 22 сентября 2026 года.