Суд обязал УК провести ремонт подъезда многоквартирного дома в Пронском районе

В Пронском районе управляющую компанию обязали устранить нарушения в подъезде многоквартирного дома. На это организации отвели шесть месяцев. Прокуратура района проверила состояние общего имущества после обращения местного жителя. В подъезде обнаружили отслоившуюся краску на стенах и осыпающуюся побелку на потолке. Также требовали ремонта полы, поручни, оконные рамы и дверь с домофоном. Руководителю управляющей организации внесли представление, однако нарушения не устранили. Тогда прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск и обязал компанию провести необходимые работы. Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.

В Пронском районе управляющую компанию обязали устранить нарушения в подъезде многоквартирного дома. Как отметили на сайте региональной прокуратуры, на это организации отвели шесть месяцев.

Прокуратура района проверила состояние общего имущества после обращения местного жителя. В подъезде обнаружили отслоившуюся краску на стенах и осыпающуюся побелку на потолке. Также требовали ремонта полы, поручни, оконные рамы и дверь с домофоном.

Руководителю управляющей организации внесли представление, однако нарушения не устранили. Тогда прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск и обязал компанию провести необходимые работы.

Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.