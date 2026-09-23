Стало известно о случаях отказа банков принимать наличные у россиян

Банк России призвал кредитные организации не отказывать клиентам в приеме наличных. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов. По словам Белова, в последнее время регулятор фиксирует случаи, когда отдельные подразделения банков отказываются принимать наличные. Они объясняют это тем, что такие операции — право, а не обязанность кредитной организации. Такая позиция «в корне неправильна» и противоречит статье 140 Гражданского кодекса, заявил зампред ЦБ. Согласно ей, рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории России. Белов призвал банки обратить внимание на работу своих подразделений и пресечь подобную практику.

Банк России призвал кредитные организации не отказывать клиентам в приеме наличных. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов на Международном банковском форуме, передает «Интерфакс».

По словам Белова, в последнее время регулятор фиксирует случаи, когда отдельные подразделения банков отказываются принимать наличные. Они объясняют это тем, что такие операции — право, а не обязанность кредитной организации.

Такая позиция «в корне неправильна» и противоречит статье 140 Гражданского кодекса, заявил зампред ЦБ. Согласно ей, рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

Белов призвал банки обратить внимание на работу своих подразделений и пресечь подобную практику.