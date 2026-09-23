США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря в Майами. Американская сторона надеется, что российский лидер примет приглашение, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости. По словам Рубио, участие Путина позволит России вести диалог не только с США, но и с другими мировыми лидерами. Он также заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой.

США пригласили президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря в Майами. Американская сторона надеется, что российский лидер примет приглашение, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости.

По словам Рубио, участие Путина позволит России вести диалог не только с США, но и с другими мировыми лидерами. Он также заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой.

Рубио допустил, что на полях саммита может состояться встреча Путина и президента США Дональда Трампа. При этом, по его словам, идея нового саммита двух президентов во время переговоров в Нью-Йорке не обсуждалась.

Госсекретарь отметил, что отдельная встреча лидеров потребует предварительной подготовки.