Рязанский суд наказал мужчину и его знакомого за кражу из супермаркета

Московский районный суд Рязани приговорил 20-летнего жителя города к 300 часам обязательных работ за кражу продуктов из супермаркета. Как отметили в пресс-службе суда, его также обязали пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию. Известно, что в июне 2026 года молодой человек вместе со знакомым похитил продукты из магазина в Московском районе. Сообщники заранее договорились о краже и распределили роли. Ущерб составил 3509 рублей. Подсудимый полностью признал вину. Дело в отношении его знакомого выделили в отдельное производство. Приговор огласили 17 сентября 2026 года.

Московский районный суд Рязани приговорил 20-летнего жителя города к 300 часам обязательных работ за кражу продуктов из супермаркета.

Как отметили в пресс-службе суда, его также обязали пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Известно, что в июне 2026 года молодой человек вместе со знакомым похитил продукты из магазина в Московском районе. Сообщники заранее договорились о краже и распределили роли. Ущерб составил 3509 рублей.

Подсудимый полностью признал вину. Дело в отношении его знакомого выделили в отдельное производство. Приговор огласили 17 сентября 2026 года.