Рязанцев пригласили на «Марафон единства» в Лесопарке

В рязанском Лесопарке 3 октября пройдет спортивный праздник «Марафон единства». Проект организует Ассамблея народов России. Участникам предстоит вместе преодолеть дистанцию в 1 километр, сообщили организаторы. Регистрация участников начнется в 09:00. В 10:40 пройдет общая разминка, а в 11:00 состоится торжественный старт забега. После забега для участников и гостей подготовят литературно-музыкальную программу «Единство народов России». Организаторы приглашают не только тех, кто хочет выйти на старт, но и болельщиков, которые смогут поддержать участников.

В рязанском Лесопарке 3 октября пройдет спортивный праздник «Марафон единства». Проект организует Ассамблея народов России. Участникам предстоит вместе преодолеть дистанцию в 1 километр, сообщили организаторы.

Регистрация участников начнется в 09:00. В 10:40 пройдет общая разминка, а в 11:00 состоится торжественный старт забега.

После забега для участников и гостей подготовят литературно-музыкальную программу «Единство народов России». Организаторы приглашают не только тех, кто хочет выйти на старт, но и болельщиков, которые смогут поддержать участников.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет. В него войдут индивидуальный номер, повязка на голову и мешок для обуви. Для болельщиков подготовят специальные флажки.