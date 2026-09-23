Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 23 сентября

С 09:00 до 17:00 23 сентября холодную воду отключили по адресу: Медицинская, дома № 16, 20. Кроме того, до 12:00 подачу ресурса приостановили на следующих улицах: 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона), частный сектор; 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона), частный сектор; 9-я Линия, дома № 3а, 14, 18, 18 корпус 1; Шевченко, дом № 95.