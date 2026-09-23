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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 23 сентября
С 09:00 до 17:00 23 сентября холодную воду отключили по адресу: Медицинская, дома № 16, 20. Кроме того, до 12:00 подачу ресурса приостановили на следующих улицах: 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона), частный сектор; 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона), частный сектор; 9-я Линия, дома № 3а, 14, 18, 18 корпус 1; Шевченко, дом № 95.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 23 сентября. Об этом сообщили в Водоканале.

С 09:00 до 17:00 23 сентября холодную воду отключили по адресу:

  • Медицинская, дома № 16, 20.

Кроме того, до 12:00 подачу ресурса приостановили на следующих улицах:

  • 10-я Линия, с дома № 2 по дом № 50 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона), частный сектор;
  • 9-я Линия, с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона), частный сектор;
  • 9-я Линия, дома № 3а, 14, 18, 18 корпус 1;
  • Шевченко, дом № 95.

В зону отключения попали Педагогический колледж, Рязанский технологический колледж, УФСИН по Рязанской области, военный комиссариат.

Также холодной воды не будет до 18:00 по адресу:

  • улица Строителей, дома № 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11 корпус 1, 11а, 13, 13а.