Россияне назвали сумму, которая нужна им для счастья

31% россиян считают, что для ощущения счастья им нужен доход от 150 до 300 тыс. рублей в месяц. Такие результаты показал опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и «Финансов Mail». Еще 22% назвали сумму от 300 до 500 тыс. рублей, 12% — более 1 млн рублей, 11% — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Для 20% респондентов достаточно дохода от 50 до 150 тыс. рублей, а 4% считают, что им нужно менее 50 тыс. рублей.

31% россиян считают, что для ощущения счастья им нужен доход от 150 до 300 тыс. рублей в месяц. Такие результаты показал опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества и «Финансов Mail».

Еще 22% назвали сумму от 300 до 500 тыс. рублей, 12% — более 1 млн рублей, 11% — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Для 20% респондентов достаточно дохода от 50 до 150 тыс. рублей, а 4% считают, что им нужно менее 50 тыс. рублей.

При этом деньги оказались далеко не главным условием счастья. Чаще россияне называли здоровье — 24%, семью и близких — 23%, а также уверенность в завтрашнем дне — 18%. Высокий доход выбрали 13% участников опроса.

Почти половина респондентов — 48% — считает, что деньги влияют на ощущение счастья только до определенного предела. Для 38% финансовое положение и счастье связаны напрямую.

Текущий доход позволяет чувствовать себя полностью счастливыми только 3% опрошенных. Еще 36% ощущают это лишь отчасти, а 28% заявили, что нынешнего дохода им недостаточно для счастья.