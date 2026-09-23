Россиянам предрекли снижение ставок по рыночной ипотеке

По словам экспертов, ставки по рыночной ипотеке достигнут 15-16% к концу года. Депутат ГД Александр Аксененко отметил, что в базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2027 год в диапазоне 10,5-12,5 процента против 14,5-14,6 процента в 2026 году.