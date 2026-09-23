Пострадавшие от атак на склады маркетплейса Wildberries предприниматели могут получить льготный кредит в Сбере

Сбер начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тысяч рублей. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта.

Цель кредита — пополнение оборотных средств, ставка — на 3% выше ставки Центробанка

Сбер начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тысяч рублей. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта.

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«Важно, что появляются новые возможности для селлеров. Сбер начал внедрять меры поддержки с первого же дня, когда возникла в этом необходимость. Сейчас, на фоне расширения государственной программы льготного кредитования, мы усиливаем наши совместные возможности и предлагаем комплексное решение: от льготного финансирования и реструктуризации кредитов до юридического сопровождения, и оптимизации РКО. Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов „под ключ“».

Оформить льготный кредит можно на сайте банка или через онлайн-банк СберБизнес. Дополнительную информацию о программе и порядке оформления можно получить по единому номеру поддержки 0321 или в онлайн-банке СберБизнес.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер, Самокат) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).