Песков: Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом

«Если говорить о российско-американской встрече, готовность президента [России Владимира Путина] есть. Президенты Путин и [Дональд] Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», — сказал пресс-секретарь главы государства. При этом, по словам Пескова, проводить встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно — это было бы пустой тратой времени. «Здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять», — отметил он.

Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом. Об этом заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить о российско-американской встрече, готовность президента [России Владимира Путина] есть. Президенты Путин и [Дональд] Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», — сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом, по словам Пескова, проводить встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно — это было бы пустой тратой времени.

«Здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять», — отметил он.