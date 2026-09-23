ОЭСР спрогнозировала рост ВВП России на 0,6% в 2027 году

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,5%. По сравнению с июньской оценкой показатель не изменился, пишет издание «Ведомости». В 2027 году организация ожидает роста российской экономики на 0,6%. Это на 0,2 процентного пункта меньше предыдущего прогноза. ОЭСР также сохранила оценку инфляции в России на 2026 год на уровне 6,5%. Прогноз на 2027 год повысили на 1,4 процентного пункта — до 6%.

ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,5%. По сравнению с июньской оценкой показатель не изменился, пишет издание «Ведомости».

В 2027 году организация ожидает роста российской экономики на 0,6%. Это на 0,2 процентного пункта меньше предыдущего прогноза.

ОЭСР также сохранила оценку инфляции в России на 2026 год на уровне 6,5%. Прогноз на 2027 год повысили на 1,4 процентного пункта — до 6%.

В Минэкономразвития сообщали, что российская экономика восстанавливается после слабого первого квартала. По данным ведомства, во втором квартале ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении, а по итогам первого полугодия — на 0,6%.