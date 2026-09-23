Объявлены поиски 41-летнего жителя Рязанской области

В окрестностях рабочего поселка Шилово и поселка Лесной Шиловского округа пропал 41-летний Крючков Сергей Алексеевич. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «Мещера». Местонахождение мужчины неизвестно с 20 сентября 2026 года. Приметы: рост — 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Одежда: красная футболка, черные штаны, синяя кофта, отсутствует обувь. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71, 51-21-71, 112