Несколько улиц в Рязани остались без света
В 08:20 23 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: Крупской; Новаторов; Птицеводов. Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.
Несколько улиц в Рязани остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 08:20 23 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам:
- Крупской;
- Новаторов;
- Птицеводов.
Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.