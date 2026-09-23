Несколько улиц в Рязани остались без света

В 08:20 23 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам: Крупской; Новаторов; Птицеводов. Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.

Несколько улиц в Рязани остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 08:20 23 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим улицам:

Крупской;

Новаторов;

Птицеводов.

Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи света — два часа.