Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА
В ночь на 23 сентября над Рязанской областью сбили украинские беспилотники. Их количество не уточняется. Всего за ночь над регионами РФ сбили 514 БПЛА. Напомним, в Рязанской области опасность БПЛА действовала несколько часов.
Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь на 23 сентября над Рязанской областью сбили украинские беспилотники. Их количество не уточняется.
Всего за ночь над регионами РФ сбили 514 БПЛА.
Напомним, в Рязанской области опасность БПЛА действовала несколько часов.