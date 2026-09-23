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Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА
В ночь на 23 сентября над Рязанской областью сбили украинские беспилотники. Их количество не уточняется. Всего за ночь над регионами РФ сбили 514 БПЛА. Напомним, в Рязанской области опасность БПЛА действовала несколько часов.

Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 23 сентября над Рязанской областью сбили украинские беспилотники. Их количество не уточняется.

Всего за ночь над регионами РФ сбили 514 БПЛА.

Напомним, в Рязанской области опасность БПЛА действовала несколько часов.