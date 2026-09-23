Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА

В ночь на 23 сентября над Рязанской областью сбили украинские беспилотники. Их количество не уточняется. Всего за ночь над регионами РФ сбили 514 БПЛА. Напомним, в Рязанской области опасность БПЛА действовала несколько часов.