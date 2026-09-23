Над Россией днем сбили 35 беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны страны. В период с 08:00 до 20:00 дежурными силами ПВО перехвачены БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.