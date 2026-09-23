На улице Советской Армии в Рязани построят экопарковку

Соответствующий тендер на работы по благоустройству зеленой зоны от Новоселов до Зубковой опубликовали на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3 млн 750 тыс рублей. Подрядчик выполнит работы в срок до 16 ноября 2026 года. На улице Советской Армии проведут валку деревьев и вручную выкорчуют 29 пней. Специалисты обустроят экопарковку площадью свыше 50 квадратных метров с использованием газонной решетки. Также там создадут пешеходные дорожку. В смете указаны работы по озеленению: на участке вручную посеют газонные травы, включая овсяницу. Подрядчик установит шесть светодиодных светильников, малые архитектурные формы, композитные опоры наружного освещения, бетонные бортовые камни и дорожные знаки.

На улице Советской Армии в Рязани построят экопарковку. Соответствующий тендер на работы по благоустройству зеленой зоны от Новоселов до Зубковой опубликовали на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 3 миллиона 750 тысяч рублей. Подрядчик выполнит работы в срок до 16 ноября 2026 года.

На улице Советской Армии проведут валку деревьев и вручную выкорчуют 29 пней. Специалисты обустроят экопарковку площадью свыше 50 квадратных метров с использованием газонной решетки. Также там создадут пешеходные дорожку.

В смете указаны работы по озеленению: на участке вручную посеют газонные травы, включая овсяницу. Подрядчик установит шесть светодиодных светильников, малые архитектурные формы, композитные опоры наружного освещения, бетонные бортовые камни и дорожные знаки.