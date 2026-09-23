Мурашко: в России снизилось потребление алкоголя на 10%

Потребление алкоголя в России в 2026 году снизилось примерно на 10% по ряду показателей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе «Питание — путь к здоровью нации», передает РИА Новости. По словам министра, снижение отмечается по многим направлениям. Он отметил, что этот результат необходимо сохранять и продолжать работу в этом направлении.

Потребление алкоголя в России в 2026 году снизилось примерно на 10% по ряду показателей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе «Питание — путь к здоровью нации», передает РИА Новости.

По словам министра, снижение отмечается по многим направлениям. Он отметил, что этот результат необходимо сохранять и продолжать работу в этом направлении.

«Снижение потребления алкоголя по многим направлениям практически в районе 10%. Это хороший результат и нам нужно продолжать двигаться дальше», — сказал Мурашко

Мурашко также назвал хронические неинфекционные заболевания одним из главных вызовов для здравоохранения. По его словам, они становятся причиной примерно трех четвертей всех смертей в мире.

Министр отметил, что на факторы риска, связанные с такими заболеваниями, влияют в том числе питание, употребление табака и алкоголя, а также уровень физической активности.