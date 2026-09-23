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«Марко Молл» приглашает на Фестиваль интеллектуальных видов спорта: стратегия, логика и новые впечатления
Торгово‑развлекательный центр «Марко Молл» приглашает на Фестиваль интеллектуальных видов спорта, который объединит любителей логики и стратегии всех уровней подготовки — от новичков до опытных игроков. Фестиваль пройдет в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, с 10:00 в «Марко Молл» напротив магазина Zarina.

Торгово‑развлекательный центр «Марко Молл» приглашает на Фестиваль интеллектуальных видов спорта, который объединит любителей логики и стратегии всех уровней подготовки — от новичков до опытных игроков.

Фестиваль пройдет в ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, с 10:00 в «Марко Молл» напротив магазина Zarina. Программа создана так, чтобы каждый участник нашел занятие по душе: можно испытать себя в турнирах, освоить новую дисциплину на мастер‑классах или просто провести время в свободной игровой зоне.

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с интеллектуальными играми: нардами, шашками, го и маджонгом, а также узнать больше о спортивном бридже и других направлениях. Для участников пройдут турниры в нескольких категориях — для начинающих, любителей и опытных спортсменов. Победители будут награждены по номинациям и получат памятные призы от «Марко Молл» и партнеров мероприятия.

Помимо игровых активностей, гостей ждут культурно‑развивающие мастер‑классы: искусство китайской каллиграфии, японское оригами и практика цигун — это добавит фестивалю особую атмосферу и позволит взглянуть на интеллектуальный досуг шире.

«Мы хотим показать, что интеллектуальные игры — это больше чем состязание, это способ интересно провести время, развить мышление и найти единомышленников, — отмечают организаторы фестиваля в „Марко Молл“. — Неважно, играете ли вы много лет или делаете первые шаги: мы создаем пространство, где каждый сможет почувствовать себя частью большого игрового сообщества».

Записаться на участие в турнирах можно непосредственно на площадке фестиваля.

Ждем всех 26-27 сентября в «Марко Молл»! Откройте для себя мир интеллектуальных вызовов и ярких эмоций.