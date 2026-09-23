Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
21°
Чтв, 24
23°
Птн, 25
16°
ЦБ USD 84.07 -0.03 23/09
ЦБ EUR 96.59 0.22 23/09
Нал. USD 85.10 / 85.10 23/09 15:45
Нал. EUR 99.15 / 99.30 23/09 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 545
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
861
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
4 893
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Контроль качества питания в школах усилят в РФ из-за массовых отравлений
В России предложили усилить проверки продуктов, которые поставляют в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Инициатива появилась на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Как пишет издание «Известия», сейчас продукты проверяют выборочно. Общественный совет при Россельхознадзоре считает, что этого недостаточно для предотвращения нарушений. Совет направил свои предложения в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Предлагается проверять каждую партию продуктов с помощью государственных систем «Меркурий», «Веста» и «Цербер». Также предлагают автоматически блокировать нелегальную продукцию, установить единые требования к социальному питанию и не допускать к поставкам компании, уличённые в подделке продуктов.

В России предложили усилить проверки продуктов, которые поставляют в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Инициатива появилась на фоне участившихся случаев массовых отравлений.

Как пишет издание «Известия», сейчас продукты проверяют выборочно. Общественный совет при Россельхознадзоре считает, что этого недостаточно для предотвращения нарушений. Совет направил свои предложения в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Предлагается проверять каждую партию продуктов с помощью государственных систем «Меркурий», «Веста» и «Цербер». Также предлагают автоматически блокировать нелегальную продукцию, установить единые требования к социальному питанию и не допускать к поставкам компании, уличённые в подделке продуктов.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что поставщиков нужно строже наказывать за нарушения. По его словам, некоторые компании неоднократно не соблюдают требования, а штрафы могут быть меньше прибыли, которую они получают. Павлов также считает, что маркировка и цифровое отслеживание продуктов помогут быстрее выявлять нарушения.