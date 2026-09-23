Контроль качества питания в школах усилят в РФ из-за массовых отравлений

В России предложили усилить проверки продуктов, которые поставляют в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Инициатива появилась на фоне участившихся случаев массовых отравлений. Как пишет издание «Известия», сейчас продукты проверяют выборочно. Общественный совет при Россельхознадзоре считает, что этого недостаточно для предотвращения нарушений. Совет направил свои предложения в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз. Предлагается проверять каждую партию продуктов с помощью государственных систем «Меркурий», «Веста» и «Цербер». Также предлагают автоматически блокировать нелегальную продукцию, установить единые требования к социальному питанию и не допускать к поставкам компании, уличённые в подделке продуктов.

В России предложили усилить проверки продуктов, которые поставляют в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Инициатива появилась на фоне участившихся случаев массовых отравлений.

Как пишет издание « Известия », сейчас продукты проверяют выборочно. Общественный совет при Россельхознадзоре считает, что этого недостаточно для предотвращения нарушений. Совет направил свои предложения в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Предлагается проверять каждую партию продуктов с помощью государственных систем «Меркурий», «Веста» и «Цербер». Также предлагают автоматически блокировать нелегальную продукцию, установить единые требования к социальному питанию и не допускать к поставкам компании, уличённые в подделке продуктов.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что поставщиков нужно строже наказывать за нарушения. По его словам, некоторые компании неоднократно не соблюдают требования, а штрафы могут быть меньше прибыли, которую они получают. Павлов также считает, что маркировка и цифровое отслеживание продуктов помогут быстрее выявлять нарушения.