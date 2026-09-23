Из многоквартирного дома в Рязани эвакуировали 50 человек

Пожар произошел утром 22 сентября в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса. В 07:50 диспетчеру поступило сообщение о случившемся. В тушении участвовали 16 человек, четыре спецмашины. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Отмечается, что огнем повреждена квартира. Пострадавших нет.

Из многоквартирного дома в Рязани эвакуировали 50 человек из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел утром 22 сентября в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса. В 07:50 диспетчеру поступило сообщение о случившемся.

В тушении участвовали 16 человек, четыре спецмашины. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Отмечается, что огнем повреждена квартира. Пострадавших нет.