Губернатор Павел Малков: в Рязанской области есть необходимая база для развития адаптивного картинга

В Рязанской области есть необходимая база для развития адаптивного картинга. Об этом сказал губернатор Павел Малков на церемонии торжественного открытия Школы адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции. В ней принял участие председатель Совета благотворительного фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко. Проект «Школа адаптивного картинга» направлен на раннюю реабилитацию ветеранов СВО, их социальную адаптацию.

В Рязанской области есть необходимая база для развития адаптивного картинга. Об этом сказал губернатор Павел Малков на церемонии торжественного открытия Школы адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции. В ней принял участие председатель Совета благотворительного фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко, говорится на сайте облправительства.

Проект «Школа адаптивного картинга» направлен на раннюю реабилитацию ветеранов СВО, их социальную адаптацию. Инициатива реализуется благотворительным фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» при участии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Государственного фонда «Защитники Отечества», Федерального медико-биологического агентства России при поддержке Правительства Рязанской области, автоспортивного комплекса «Атрон», ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» и РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.

Губернатор Павел Малков поблагодарил всех, кто помогает в реализации инициативы, отметив, что Рязанская область вошла в проект одной из первых в стране. «Уникальная методика, которая позволяет приступать к самой ранней реабилитации еще в госпитале, до протезирования. В Рязанской области есть вся необходимая база для развития адаптивного картинга: картодром, специалисты, тренеры. В целом, в регионе крепкая школа адаптивного спорта. Действует новый военный госпиталь, главная площадка для реабилитации — многофункциональный центр „Сосновый бор“. На его базе создали Центр адаптивных видов спорта, который возглавляет ветеран СВО, выпускник программы „Герои62“ Николай Тимофеев», — сказал Павел Малков. Глава региона отметил, что уже есть дальнейшие планы по развитию картинга в регионе, в том числе строительству новых спортивных объектов.

Председатель Совета благотворительного фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко подчеркнул, что открытие Школы адаптивного картинга стало важным шагом в реализации проекта, который далее будет масштабироваться в каждом субъекте России. Сергей Фурсенко сказал: «Участники смогут тренироваться на специально адаптированных автомобилях с ручной системой управления. Подготовлены методические рекомендации, поэтому ребятам будет легко заниматься картингом. Это будет всероссийская практика, потому что наши герои должны жить полноценной жизнью после того, как выходят из госпиталя. Следующим этапом мы будем открывать школу в Туле, Владивостоке, в Московской области и Москве, в Чечне, в Татарстане и далее по всей стране. Адаптивный картинг — это научно обоснованный спортивный метод, который становится первичным входом в успешную реабилитацию ветеранов СВО, а также единственный вид спорта, который позволяет им тренироваться наравне с обычными спортсменами».

В ходе церемонии было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области, благотворительным фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» и Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова. Документ направлен на дальнейшее развитие адаптивного картинга в регионе. Состоялись показательные заезды участников СВО из военного госпиталя.

В открытии Школы адаптивного картинга в Рязанской области приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Антон Шкалунов, начальник кафедры физической и реабилитационной медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Денис Ковлен, министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис, участники СВО, волонтеры РязГМУ. Кроме того, участники мероприятия в этот день посетили Рязанский МРСЦ «Сосновый бор», где ознакомились с работой Центра адаптивного спорта, пообщались с ветеранами спецоперации. Подготовка в этом центре ведется по нескольким видам спорта, включая пауэрлифтинг, настольный теннис, армрестлинг, волейбол.