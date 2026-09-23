Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, на котором шла речь о предварительных итогах выборов, дорожном ремонте в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развитии спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, вопросах организации и проведения в регионе ежегодного делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», работе по обращениям граждан в социальных сетях.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, на котором шла речь о предварительных итогах выборов, дорожном ремонте в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развитии спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, вопросах организации и проведения в регионе ежегодного делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», работе по обращениям граждан в социальных сетях.

18-20 сентября в Рязанской области прошли выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, шесть кампаний по выборам депутатов органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов в Рязани, Касимовском, Клепиковском, Рыбновском и Рязанском округах.

Губернатор подчеркнул:

«Голосование прошло спокойно, в правовом поле. Никаких серьезных жалоб не поступило. Легитимность всего выборного процесса отметили международные наблюдатели и эксперты. Спасибо всем. Отработали одной командой», — подчеркнул глава региона.

Павел Малков отметил, что на выборах работали 8400 членов избирательных комиссий, 3867 наблюдателей, 12 международных экспертов и 2 международных наблюдателя, Штаб общественного наблюдения за выборами. Губернатор также поблагодарил сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, журналистов за качественную работу на выборах, глав округов, работников местных администраций, волонтеров, в том числе за организацию культурных мероприятий на избирательных участках.

В Рязанской области явка на выборах составила более 56%.

«Это говорит о понимании обстановки, о желании граждан высказать сейчас свою позицию. Огромное спасибо всем жителям региона за активное участие в голосовании, за доверие, за поддержку. Окончательные итоги будут к концу недели. Но уже сейчас понятно, что уверенно побеждает партия „Единая Россия“. Это поддержка курса нашего президента и народной программы. Состав кандидатов от нашего региона очень сильный. Убежден, депутаты будут достойно представлять интересы области на федеральном уровне», — сказал Павел Малков.

На заседании губернатор также рассказал об участии в Московском финансовом форуме и о том, что опыт Рязанской области по малым госзакупкам в сфере образования взят за основу и будет масштабироваться.

«Мы первыми в стране попробовали механизм небольших госзакупок через маркетплейсы. Президент на Восточном экономическом форуме еще раз отметил правильность этого направления работы и по его поручению с октября этот эксперимент стартует по всей стране», — сказал Павел Малков.

Он заявил, что необходимо пробовать этот механизм в сферах здравоохранения, спорта, культуры и поручил заместителю председателя правительства области Юлии Шваковой подготовить соответствующие предложения, которые планируется рассмотреть на площадке комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор также поручил обеспечить высокий уровень организации и проведения делового форума «Дни международного бизнеса», который пройдет в Рязани 23-25 сентября уже в девятый раз. В нем примут участие представители Беларуси, Китая, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, республик Средней Азии. Для делегаций подготовлены индивидуальные деловые программы, состоятся тематические сессии, биржа контактов. Участники пленарного заседания обсудят развитие международной кооперации и экспорта в условиях новых вызовов.

«Форум в этом году пройдет совместно с Межокружным совещанием по вопросу реализации нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“. В нем примут участие руководители всех регионов ЦФО, Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ и Российского экспортного центра», — сообщил Павел Малков.

Кроме того, при рассмотрении жалоб граждан в соцсетях губернатор обратил внимание руководителей региональных ведомств и муниципальных образований на ряд вопросов, которые необходимо отработать в первоочередном порядке. Это касается неисправного уличного освещения, приведения в порядок территорий и пешеходных переходов у социальных объектов. Павел Малков отметил, что поступают сигналы от жителей Рязани на поврежденные «лежачие полицейские» на дорогах, особенно вблизи школ. Губернатор заявил, что будет обращать особое внимание на такие участки в рабочих поездках. Также люди указывают целый ряд адресов, где необходимо заменить лампы искусственного освещения.

Павел Малков сказал:

«Когда линия уличного освещения есть, а фонари не горят, — это форменное безобразие. Прошу ЦУР направить такие сообщения руководителям округов и проконтролировать потом, все ли урегулировано. Прошу точечно отрабатывать каждую жалобу или вопрос гражданина. С этого должен начинаться ваш рабочий день, то есть с просмотра вводных, направляемых Центром управления регионом».