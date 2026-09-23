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Годовая инфляция в Рязанской области по итогам августа составила 7,5%
По данным регулятора, рост цен в августе в Рязанской области замедлился. В конце лета дорожали непродовольственные товары. Отмечается, что продукты в цене почти не изменились, а услуги дешевели. Так, как заявили в отделении банка, продолжили дешеветь яйца. Сказано, что птицефабрики региона и страны нарастили производство, в итоге предложение выросло, а цены снизились. Кроме того, выгоднее стало покупать бытовую химию, так как на мыло и стиральный порошок были акции, говорится в публикации. В банке добавили, что снизилась и стоимость отдыха на Черноморском побережье: спрос начал падать, туроператоры скорректировали цены.

Годовая инфляция в Рязанской области по итогам августа составила 7,5%. Об этом 23 сентября сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным регулятора, рост цен в августе в Рязанской области замедлился. В конце лета дорожали непродовольственные товары. Отмечается, что продукты в цене почти не изменились, а услуги дешевели.

Так, как заявили в отделении банка, продолжили дешеветь яйца. Сказано, что птицефабрики региона и страны нарастили производство, в итоге предложение выросло, а цены снизились.

Кроме того, выгоднее стало покупать бытовую химию, так как на мыло и стиральный порошок были акции, говорится в публикации.

В банке добавили, что снизилась и стоимость отдыха на Черноморском побережье: спрос начал падать, туроператоры скорректировали цены.

При этом в августе дорожали смартфоны: на цены влияло летнее ослабление рубля и нехватка чипов на мировом рынке. Помимо этого, изменение курса национальной валюты повлияло и на поездки в Турцию, которые стоили дороже, чем в июле, подчеркнули в регуляторе.