Эпидемиолог рассказал, что Россию может накрыть пандемия гриппа

Эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что пандемия гриппа может ожидать россиян в 2029 году. Онищенко пояснил, что эпидемический или пандемический подъём гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз такой подъём был в России в 2019 году, поэтому к 2029 году должна случиться очередная пандемия.