Для поступающих в педагогические вузы введут профильный экзамен

В настоящее время одним из обязательных вступительных испытаний для абитуриентов является ЕГЭ по обществознанию. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, такая система уже применялась раньше. Будущие преподаватели сдавали экзамен по предмету, который соответствовал их специальности: учитель математики — по математике, учитель истории — по истории и так далее. Позже от такого принципа отказались. «Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — сказал Кравцов.

Для поступающих в педагогические вузы введут профильный экзамен. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время одним из обязательных вступительных испытаний для абитуриентов является ЕГЭ по обществознанию.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, такая система уже применялась раньше. Будущие преподаватели сдавали экзамен по предмету, который соответствовал их специальности: учитель математики — по математике, учитель истории — по истории и так далее. Позже от такого принципа отказались.

«Со следующего года мы возвращаем эту практику. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки», — сказал Кравцов.