ЦБ предложил полностью возвращать россиянам украденные аферистами деньги

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт разрабатывает механизм, который позволит полностью возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передает ТАСС. По его словам, сейчас при возврате средств часть денег может оставаться в одном из банков, который запускает процедуру возврата. Регулятор рассчитывает выработать с НСПК единый подход, при котором пострадавшему будут возвращать всю сумму похищенных средств.

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт разрабатывает механизм, который позволит полностью возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, передает ТАСС.

По его словам, сейчас при возврате средств часть денег может оставаться в одном из банков, который запускает процедуру возврата.

Регулятор рассчитывает выработать с НСПК единый подход, при котором пострадавшему будут возвращать всю сумму похищенных средств.