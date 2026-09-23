ЦБ повысил курс доллара на 24 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 24 сентября. Доллар вырос на 0,331 рубля и составил 84,40 рубля. Евро подорожал на 0,153 рубля — до 96,74 рубля. Курс юаня увеличился на 0,031 рубля и достиг 12,56 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 24 сентября.

Доллар вырос на 0,331 рубля и составил 84,40 рубля. Евро подорожал на 0,153 рубля — до 96,74 рубля. Курс юаня увеличился на 0,031 рубля и достиг 12,56 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.