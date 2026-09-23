ЦБ планирует обсуждение по борьбе с мошенничеством с маркетплейсами

Банк России планирует обсудить противодействие мошенничеству с маркетплейсами и национальным мессенджером «Макс». Об этом директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров сообщил на XXIII Международном банковском форуме, передает ТАСС. По словам Уварова, во взаимодействии по этой теме уже участвуют банки и операторы связи. Банк России хотел бы подключить к обсуждению также маркетплейсы и «Макс». Регулятор заинтересован в том, чтобы новые участники обменивались информацией в рамках его информационной системы. «Мы бы хотели сначала, чтобы они стали участниками информационного обмена», — уточнил Уваров.

Банк России планирует обсудить противодействие мошенничеству с маркетплейсами и национальным мессенджером «Макс». Об этом директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров сообщил на XXIII Международном банковском форуме, передает ТАСС.

По словам Уварова, во взаимодействии по этой теме уже участвуют банки и операторы связи. Банк России хотел бы подключить к обсуждению также маркетплейсы и «Макс».

Регулятор заинтересован в том, чтобы новые участники обменивались информацией в рамках его информационной системы. «Мы бы хотели сначала, чтобы они стали участниками информационного обмена», — уточнил Уваров.