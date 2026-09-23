Более 10 нарушений ПДД среди водителей автобусов нашли в Рязанской области

Проверки прошли 22 сентября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Инспекторы контролировали водителей пассажирского транспорта, выполняющего междугородние перевозки по федеральным автодорогам. По итогам рейдов всех нарушителей привлекли к ответственности.