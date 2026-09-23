Бензовоз загорелся после ДТП с легковушкой в Удмуртии
Авария произошла возле в Малопургинском районе. Столкнулись легковушка и бензовоз. В цистерне находится 31 тонна бензина АИ-92. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Пострадали оба водителя. Движение на участке федеральной трассы перекрыли. На месте работают спасатели.
Бензовоз загорелся после ДТП с легковушкой в Удмуртии. Об этом пишет «112».
Авария произошла возле в Малопургинском районе. Столкнулись легковушка и бензовоз. В цистерне находится 31 тонна бензина АИ-92. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.
Пострадали оба водителя.
Движение на участке федеральной трассы перекрыли. На месте работают спасатели.