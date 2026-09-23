Академик Каприн: риск развития рака у ведущих ЗОЖ людей ниже на 29%

По словам Каприна, вредные привычки повышают риск развития онкозаболевания. Он добавил, что у людей, придерживающихся здорового образа жизни, шансы умереть от рака на 52% меньше.

Главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что риск развития рака у ведущих ЗОЖ людей ниже на 29%. Об этом 23 сентября сообщило РИА Новости.

По словам Каприна, вредные привычки повышают риск развития онкозаболевания.

Он добавил, что у людей, придерживающихся здорового образа жизни, шансы умереть от рака на 52% меньше.