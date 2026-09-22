Жители Рязанской области пожаловались на массовые набеги лис на курятники

Жалобы поступили от жителей села Большой Пролом и поселка Выша Шацкого округа. По их словам, лисы охотятся на домашнюю птицу. Причем хищники устраивают набеги не только ночью, их замечают возле домов и во дворах даже днем. Одна из местных жительниц рассказала, что из‑за этого держать кур стало невыгодно, если нет серьезной защиты в виде укрепленных заборов и прочных хозпостроек.

Жители Рязанской области пожаловались на массовые набеги лис на курятники. Об этом 22 сентября сообщил ИД «Пресса».

Жалобы поступили от жителей села Большой Пролом и поселка Выша Шацкого округа. По их словам, лисы охотятся на домашнюю птицу. Причем хищники устраивают набеги не только ночью, их замечают возле домов и во дворах даже днем.

Одна из местных жительниц рассказала, что из‑за этого держать кур стало невыгодно, если нет серьезной защиты в виде укрепленных заборов и прочных хозпостроек.

Фото ИД «Пресса» предоставил Сергей Иванов.