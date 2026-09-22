Жители нескольких улиц в Рязани остались без воды 22 сентября

Холодной воды не будет до 18:00 по адресам: 10-я Линия, д. со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, д. со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1; Шевченко, д. 95; 9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж; 12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж; Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области; Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области; ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д. 12.