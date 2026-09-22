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Жители нескольких улиц в Рязани остались без воды 22 сентября
Холодной воды не будет до 18:00 по адресам: 10-я Линия, д. со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, д. со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор; 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1; Шевченко, д. 95; 9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж; 12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж; Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области; Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области; ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д. 12.

Жители нескольких улиц в Рязани остались без холодной воды 22 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет до 18:00 по адресам:

  • 10-я Линия, д. со 2 по 50 (четная сторона) и с 1 по 27 (нечетная сторона) частный сектор;
  • 9-я Линия, д. со 2 по 10 (четная сторона) и с 1 по 19 (нечетная сторона) частный сектор;
  • 9-я Линия, д. 3а, 14, 18, 18 к.1;
  • Шевченко, д. 95;
  • 9-я Линия, д. 18 к. 2 — Педагогический колледж;
  • 12-я Линия, д. 1 г — Рязанский технологический колледж;
  • Шевченко, д. 93 — УФСИН России по Рязанской области;
  • Островского, д. 126 — Военный комиссариат по Рязанской области;
  • ЦТП / котельная — Шевченко, д. 93А, 95, 12-я Линия, д. 1 г, Островского, д. 12.

Также воды не будет до 17:00 по адресам:

  • Березовая, д. 1, 1 корп.1, 1л, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Гоголя, д. 29, 31, 33, 33 корп.1;
  • Черновицкая, д. 25 корп.1, 25 корп.2, 27 корп.2, 27 корп.3