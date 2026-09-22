ВС России нанесли массированный удар по Украине

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям Украины. Поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.