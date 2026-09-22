ВС РФ поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе
ВС РФ днем 22 сентября продолжили наносить удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары нанесли беспилотниками. В результате поражены: логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе; в порту Одесса — морское судно типа «сухогруз». Оно доставило военные грузы для обеспечения ВСУ.
ВС РФ днем 22 сентября продолжили наносить удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары нанесли беспилотниками. В результате поражены:
- логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе;
- в порту Одесса — морское судно типа «сухогруз». Оно доставило военные грузы для обеспечения ВСУ.