ВС РФ поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе

ВС РФ днем 22 сентября продолжили наносить удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Удары нанесли беспилотниками. В результате поражены: логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе; в порту Одесса — морское судно типа «сухогруз». Оно доставило военные грузы для обеспечения ВСУ.