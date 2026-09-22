Врачи несколько раз прооперировали рязанца, на которого упало дерево

Мужчину, на которого упало дерево, доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. У него были переломы рёбер, повреждены селезёнка и почка, а также начался перитонит. Медики провели несколько операций, чтобы удалить поврежденные органы и остановить внутренние кровотечения. Они также установили временную стому и сделали переливание крови для восстановления объема крови пациента. Состояние мужчины стабилизировалось, но вскоре возникли новые проблемы: у него образовался тонкокишечный свищ, который угрожал его жизни. Врачи приняли решение временно отключить этот участок кишечника, чтобы спасти пациента. Сейчас мужчина выписан и проходит реабилитацию. В будущем ему понадобится еще одна операция для закрытия стомы.

Врачи БСМП смогли спасти мужчину, на которого упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии с серьезными травмами. У него были переломы рёбер, повреждены селезёнка и почка, а также начался перитонит (сильное воспаление брюшины).

Медикам пришлось экстренно провести несколько операций, чтобы удалить поврежденные органы и остановить внутренние кровотечения. Они также установили временную стому и сделали переливание крови для восстановления объема крови пациента.

Состояние мужчины стабилизировалось, но вскоре возникли новые проблемы: у него образовался тонкокишечный свищ, который угрожал его жизни. Врачи приняли решение временно отключить этот участок кишечника, чтобы спасти пациента.

На данный момент мужчина выписан из больницы и проходит реабилитацию. Отмечается, что он чувствует себя нормально и недавно пришел на контрольный осмотр. В будущем ему понадобится еще одна операция для закрытия стомы.