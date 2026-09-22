В загранпаспорта перестанут вносить данные о детях

В РФ с 1 января 2027 года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях. Ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут признаваться действительным до окончания их срока действия. Решение принято в связи с наметившейся тенденцией к отказу во въезде в недружественные страны ЕС несовершеннолетних россиян без загранпаспортов при наличии записей о них в загранпаспортах родителей.

В загранпаспорта перестанут вносить данные о детях. Об этом пишет ТАСС.

В РФ с 1 января 2027 года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях. Ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут признаваться действительным до окончания их срока действия.

Решение принято в связи с наметившейся тенденцией к отказу во въезде в недружественные страны ЕС несовершеннолетних россиян без загранпаспортов при наличии записей о них в загранпаспортах родителей.